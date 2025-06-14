Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Адамстаун Резебуд - Лэмбтон Джаффас 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Адамстаун РезебудЛэмбтон Джаффас, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Adamstown Oval.

МСК, 15 тур, Стадион: Adamstown Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Адамстаун Резебуд
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Лэмбтон Джаффас
54'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Лэмбтон Джаффас icon
54'
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
16'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
18'
Угловой
Адамстаун Резебуд - Угловой
20'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
20'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
31'
Угловой
Адамстаун Резебуд - Угловой
34'
Угловой
Адамстаун Резебуд - Угловой
38'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
39'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
45+1'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
48'
Угловой
Адамстаун Резебуд - Угловой
53'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
54'
Лэмбтон Джаффас - 1-ый Гол
67'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
79'
Угловой
Лэмбтон Джаффас - Угловой
87'
Угловой
Адамстаун Резебуд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2

Превью матча Адамстаун Резебуд — Лэмбтон Джаффас

Статистика матча

Атаки
47
70
Угловые
5
10
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
4
5
Игры 15 тур
15.06.2025
Чарлстаун Аззурри
1:1
Бродмедоу Мэджик
Завершен
15.06.2025
Ньюкасл Олимпик
2:2
Валентине Феникс
Завершен
14.06.2025
ФК Мейтленд
1:2
ФК Вестон Воркерс
Завершен
14.06.2025
Кукс Хилл Юнайтед
1:4
СК Белмонт Суонси Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Адамстаун Резебуд
0:1
Лэмбтон Джаффас
Завершен
14.06.2025
Эджворт Иглз
3:0
ФК Нью Лэмбтон
Завершен
