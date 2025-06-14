14.06.2025
Смотреть онлайн Адамстаун Резебуд - Лэмбтон Джаффас 14.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Адамстаун Резебуд — Лэмбтон Джаффас, 15 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Adamstown Oval.
МСК, 15 тур, Стадион: Adamstown Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Лэмбтон Джаффас
54'
Текстовая трансляция
7'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
16'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
18'
Адамстаун Резебуд - Угловой
20'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
20'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
31'
Адамстаун Резебуд - Угловой
34'
Адамстаун Резебуд - Угловой
38'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
39'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
45+1'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
48'
Адамстаун Резебуд - Угловой
53'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
54'
Лэмбтон Джаффас - 1-ый Гол
67'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
79'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
87'
Адамстаун Резебуд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2
Статистика матча
Атаки
47
70
Угловые
5
10
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
4
5
