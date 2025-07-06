06.07.2025
Смотреть онлайн North Lakes United Women - Истерн Сабербс НПЛ - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: North Lakes United Women — Истерн Сабербс НПЛ - Женщины, 20 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .
МСК, 20 тур
Australia NPL Queensland Women
Завершен
1 : 2
06 июля 2025
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
75'
84'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
North Lakes United Women - Угловой
7'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
14'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
19'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
22'
North Lakes United Women - Угловой
23'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
41'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
60'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
60'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
61'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
64'
North Lakes United Women - Угловой
67'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Незабитый пенальти
68'
North Lakes United Women - 1-ый Гол
75'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - 2-ой Гол
84'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - 3-ий Гол
90+5'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
Превью матча North Lakes United Women — Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
История последних встреч
North Lakes United Women
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.07.2025
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
2:0
North Lakes United Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
72
102
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу