06.07.2025
Смотреть онлайн Голд Кост Юнайтед Women - ФК Митчелтон - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Голд Кост Юнайтед Women — ФК Митчелтон - Женщины, 20 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Coplick Family Sports Park.
МСК, 20 тур, Стадион: Coplick Family Sports Park
Australia NPL Queensland Women
Голд Кост Юнайтед Women
3'
10'
14'
90'
Завершен
4 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
3'
Голд Кост Юнайтед Women - 1-ый Гол
6'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
10'
Голд Кост Юнайтед Women - 2-ой Гол
14'
Голд Кост Юнайтед Women - 3-ий Гол
31'
ФК Митчелтон - Женщины - Угловой
45+2'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
48'
ФК Митчелтон - Женщины - Угловой
61'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
73'
ФК Митчелтон - Женщины - Угловой
82'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
82'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
85'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
90'
Голд Кост Юнайтед Women - 4-ый Гол
Превью матча Голд Кост Юнайтед Women — ФК Митчелтон - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
57
15
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
6
0
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу