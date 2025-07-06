Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Брисбен Сити - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)Брисбен Сити - Женщины, 20 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Уэйкерли.

МСК, 20 тур, Стадион: Парк Уэйкерли
Australia NPL Queensland Women
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Брисбен Сити - Женщины
39'
Смотреть онлайн
Брисбен Сити - Женщины icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
5'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
34'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
36'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
39'
Брисбен Сити - Женщины - 1-ый Гол
44'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) — Брисбен Сити - Женщины

Статистика матча

Владение мячом
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
47%
Брисбен Сити - Женщины Брисбен Сити - Женщины
53%
Атаки
20
32
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
1
12
Комментарии к матчу
