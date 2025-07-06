06.07.2025
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - Брисбен Сити - Женщины 06.07.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) — Брисбен Сити - Женщины, 20 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Уэйкерли.
МСК, 20 тур, Стадион: Парк Уэйкерли
Australia NPL Queensland Women
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
4'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
5'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
34'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
36'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
39'
Брисбен Сити - Женщины - 1-ый Гол
44'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) — Брисбен Сити - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
20
32
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
1
12
