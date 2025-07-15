Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.07.2025

Смотреть онлайн Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - North Lakes United Women 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Истерн Сабербс НПЛ - ЖенщиныNorth Lakes United Women, 11 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Heath Park.

МСК, 11 тур, Стадион: Heath Park
Australia NPL Queensland Women
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
16'
34'
Завершен
2 : 0
15 июля 2025
North Lakes United Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины icon
16'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины icon
34'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
16'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - 1-ый Гол
29'
Угловой
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
32'
Угловой
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
34'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - 2-ой Гол
41'
Угловой
North Lakes United Women - Угловой
41'
Угловой
North Lakes United Women - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
51'
Угловой
North Lakes United Women - Угловой
54'
Угловой
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
72'
Угловой
North Lakes United Women - Угловой
76'
Угловой
North Lakes United Women - Угловой
80'
Угловой
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Истерн Сабербс НПЛ - Женщины — North Lakes United Women

Статистика матча

Владение мячом
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
56%
North Lakes United Women North Lakes United Women
44%
Атаки
73
27
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
14 Января
19:30
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
СКА СКА
14 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
14 Января
19:30
Автомобилист Автомобилист
Трактор Трактор
14 Января
17:00
Металлург Металлург
ХК Сочи ХК Сочи
14 Января
17:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
14 Января
23:00
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
14 Января
22:45
Алавес Алавес
Райо Вальекано Райо Вальекано
14 Января
23:00
Кёльн Кёльн
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
14 Января
22:30
Реал Бетис Реал Бетис
Эльче Эльче
14 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA