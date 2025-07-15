15.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Истерн Сабербс НПЛ - Женщины — North Lakes United Women, 11 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Heath Park.
МСК, 11 тур, Стадион: Heath Park
Australia NPL Queensland Women
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
16'
34'
Завершен
2 : 0
15 июля 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
16'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - 1-ый Гол
29'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
32'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
34'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - 2-ой Гол
41'
North Lakes United Women - Угловой
41'
North Lakes United Women - Угловой
51'
North Lakes United Women - Угловой
54'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
72'
North Lakes United Women - Угловой
76'
North Lakes United Women - Угловой
80'
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
73
27
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
7
2
