18.07.2025
Смотреть онлайн Грин Галли - Гейдельберг Юнайтед 18.07.2025. Прямая трансляция
МСК, 22 тур, Стадион: Green Gully Reserve
Australia NPL Victoria
Завершен
0 : 3
18 июля 2025
Гейдельберг Юнайтед
71'
81'
89'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,0
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,0
Текстовая трансляция
19'
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
35'
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
45+3'
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
46'
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
48'
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
51'
Грин Галли - Угловой
70'
Грин Галли - Угловой
70'
Грин Галли - Угловой
71'
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
71'
Гейдельберг Юнайтед - 1-ый Гол
81'
Гейдельберг Юнайтед - 2-ой Гол
85'
Грин Галли - Угловой
89'
Гейдельберг Юнайтед - 3-ий Гол
90+7'
Гейдельберг Юнайтед - Угловой
Статистика матча
Атаки
58
67
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
3
7
