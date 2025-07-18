18.07.2025
Смотреть онлайн Оукли Кэннонс - Хьюм Сити 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Оукли Кэннонс — Хьюм Сити, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Jack Edwards Reserve.
МСК, 22 тур, Стадион: Jack Edwards Reserve
Australia NPL Victoria
Оукли Кэннонс
10'
26'
61'
74'
Завершен
4 : 0
18 июля 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
2'
Оукли Кэннонс - Угловой
10'
Оукли Кэннонс - Угловой
10'
Оукли Кэннонс - Угловой
10'
Оукли Кэннонс - 1-ый Гол
26'
Оукли Кэннонс - 2-ой Гол
30'
Хьюм Сити - Угловой
35'
Хьюм Сити - Угловой
45+2'
Хьюм Сити - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
61'
Оукли Кэннонс - Угловой
61'
Оукли Кэннонс - 3-ий Гол
65'
Хьюм Сити - Угловой
74'
Оукли Кэннонс - 4-ый Гол
84'
Хьюм Сити - Угловой
88'
Хьюм Сити - Угловой
89'
Хьюм Сити - Угловой
89'
Хьюм Сити - Угловой
90+4'
Хьюм Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0
Превью матча Оукли Кэннонс — Хьюм Сити
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
65
94
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
8
1
