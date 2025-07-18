Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн Оукли Кэннонс - Хьюм Сити 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia NPL Victoria: Оукли КэннонсХьюм Сити, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Jack Edwards Reserve.

МСК, 22 тур, Стадион: Jack Edwards Reserve
Australia NPL Victoria
Оукли Кэннонс
10'
26'
61'
74'
Завершен
4 : 0
18 июля 2025
Хьюм Сити
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Оукли Кэннонс icon
10'
Оукли Кэннонс icon
26'
Счет после первого тайма 2:0
Оукли Кэннонс icon
61'
Оукли Кэннонс icon
74'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
10'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
10'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
10'
Оукли Кэннонс - 1-ый Гол
26'
Оукли Кэннонс - 2-ой Гол
30'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
35'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
45+2'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
61'
Угловой
Оукли Кэннонс - Угловой
61'
Оукли Кэннонс - 3-ий Гол
65'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
74'
Оукли Кэннонс - 4-ый Гол
84'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
88'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
89'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
89'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
90+4'
Угловой
Хьюм Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Оукли Кэннонс — Хьюм Сити

Статистика матча

Владение мячом
Оукли Кэннонс Оукли Кэннонс
50%
Хьюм Сити Хьюм Сити
50%
Атаки
65
94
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Авангард Авангард
18 Января
14:00
Лада Лада
ХК Сочи ХК Сочи
18 Января
16:30
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Алавес Алавес
18 Января
18:15
Болонья Болонья
Фиорентина Фиорентина
18 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Барселона Барселона
18 Января
23:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
18 Января
17:00
Сельта Виго Сельта Виго
Райо Вальекано Райо Вальекано
18 Января
20:30
Милан Милан
Лечче Лечче
18 Января
22:45
Вулвергемптон Вулвергемптон
Ньюкасл Ньюкасл
18 Января
17:00
Торино Торино
Рома Рома
18 Января
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA