18.07.2025

Смотреть онлайн ФК Порт Мельбурн - Данденонг Тандер 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia NPL Victoria: ФК Порт МельбурнДанденонг Тандер, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе SS Anderson Reserve.

МСК, 22 тур, Стадион: SS Anderson Reserve
Australia NPL Victoria
ФК Порт Мельбурн
Завершен
0 : 2
18 июля 2025
Данденонг Тандер
59'
67'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Данденонг Тандер icon
59'
Данденонг Тандер icon
67'
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
31'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
45'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
59'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
59'
Данденонг Тандер - 1-ый Гол
62'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
66'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
67'
Данденонг Тандер - 2-ой Гол
87'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1

Превью матча ФК Порт Мельбурн — Данденонг Тандер

Статистика матча

Атаки
49
82
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
1
9
Комментарии к матчу
