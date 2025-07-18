18.07.2025
Смотреть онлайн ФК Порт Мельбурн - Данденонг Тандер 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: ФК Порт Мельбурн — Данденонг Тандер, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе SS Anderson Reserve.
МСК, 22 тур, Стадион: SS Anderson Reserve
Australia NPL Victoria
Завершен
0 : 2
18 июля 2025
Данденонг Тандер
59'
67'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Данденонг Тандер
59'
Данденонг Тандер
67'
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1
Текстовая трансляция
5'
Данденонг Тандер - Угловой
31'
Данденонг Тандер - Угловой
45'
Данденонг Тандер - Угловой
59'
Данденонг Тандер - Угловой
59'
Данденонг Тандер - 1-ый Гол
62'
Данденонг Тандер - Угловой
66'
Данденонг Тандер - Угловой
67'
Данденонг Тандер - 2-ой Гол
87'
Данденонг Тандер - Угловой
Превью матча ФК Порт Мельбурн — Данденонг Тандер
Статистика матча
Атаки
49
82
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
1
9
Комментарии к матчу