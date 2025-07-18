18.07.2025
Смотреть онлайн Престон Лайонз - Мельбурн Найтс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Престон Лайонз — Мельбурн Найтс, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Genis Steel Stadium.
МСК, 22 тур, Стадион: Genis Steel Stadium
Australia NPL Victoria
Престон Лайонз
18 июля 2025
Престон Лайонз
31'
Счет после первого тайма 1:0
Престон Лайонз
60'
Престон Лайонз
72'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
19'
Престон Лайонз - Угловой
28'
Престон Лайонз - Угловой
31'
Престон Лайонз - 1-ый Гол
45'
Мельбурн Найтс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Престон Лайонз - Угловой
58'
Престон Лайонз - Угловой
60'
Престон Лайонз - 2-ой Гол
66'
Престон Лайонз - Угловой
71'
Мельбурн Найтс - Угловой
72'
Престон Лайонз - Угловой
72'
Престон Лайонз - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Престон Лайонз — Мельбурн Найтс
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
106
70
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
10
2
