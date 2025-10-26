Превью матча Венда — Midlands Wanderers FC

Команда Венда в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Midlands Wanderers FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 3-10. Команда Венда в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Midlands Wanderers FC забивает 0, пропускает 1.