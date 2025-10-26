Смотреть онлайн Венда - Midlands Wanderers FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Национальный Див 1: Венда — Midlands Wanderers FC, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Thohoyandou Stadium.
Превью матча Венда — Midlands Wanderers FC
Команда Венда в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Midlands Wanderers FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 3-10. Команда Венда в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Midlands Wanderers FC забивает 0, пропускает 1.