Смотреть онлайн Kruger United - Gomora United 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Национальный Див 1: Kruger United — Gomora United, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Kruger United — Gomora United
Команда Kruger United в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-10. Команда Gomora United, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Kruger United в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Gomora United забивает 0, пропускает 0.