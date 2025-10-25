Смотреть онлайн Lerumo Lions - Leicesterford City FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Национальный Див 1: Lerumo Lions — Leicesterford City FC, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Lerumo Lions — Leicesterford City FC
Команда Lerumo Lions в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-8. Команда Leicesterford City FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Lerumo Lions в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Leicesterford City FC забивает 0, пропускает 0.