Смотреть онлайн ФК Хангри Лайонс - Барока ФК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Национальный Див 1: ФК Хангри Лайонс — Барока ФК, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sivos Stadium.
Превью матча ФК Хангри Лайонс — Барока ФК
Команда ФК Хангри Лайонс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Барока ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-8. Команда ФК Хангри Лайонс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Барока ФК забивает 1, пропускает 1.