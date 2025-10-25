Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Хангри Лайонс - Барока ФК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАРЮжная Африка - Национальный Див 1: ФК Хангри ЛайонсБарока ФК, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sivos Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Sivos Stadium
Южная Африка - Национальный Див 1
ФК Хангри Лайонс
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Барока ФК
Смотреть онлайн
Превью матча ФК Хангри Лайонс — Барока ФК

Команда ФК Хангри Лайонс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Барока ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-8. Команда ФК Хангри Лайонс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Барока ФК забивает 1, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
Венда
0:1
Midlands Wanderers FC
Завершен
25.10.2025
Kruger United
1:1
Gomora United
Завершен
25.10.2025
Lerumo Lions
4:0
Leicesterford City FC
Завершен
25.10.2025
ФК Хангри Лайонс
2:0
Барока ФК
Завершен
24.10.2025
Highbury FC
1:0
Касрик Старс
Завершен
24.10.2025
Milford FC
2:1
Блэк Леопардз
Завершен
