Превью матча ФК Хангри Лайонс — Барока ФК

Команда ФК Хангри Лайонс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Барока ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-8. Команда ФК Хангри Лайонс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Барока ФК забивает 1, пропускает 1.