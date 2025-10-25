Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Спорт Ресифи U20 - Ретро Бразил (20) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Pernambucano U20: Спорт Ресифи U20Ретро Бразил (20), Четвертьфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Илья до Ретиро.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Илья до Ретиро
Brazil Campeonato Pernambucano U20
Спорт Ресифи U20
Отменен
- : -
25 октября 2025
Ретро Бразил (20)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Спорт Ресифи U20 — Ретро Бразил (20)

Команда Спорт Ресифи U20 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-11. Команда Ретро Бразил (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-3. Команда Спорт Ресифи U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ретро Бразил (20) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Спорт Ресифи U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Спорт Ресифи U20
Спорт Ресифи U20
Ретро Бразил (20)
Спорт Ресифи U20
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
30.06.2025
Спорт Ресифи U20
Спорт Ресифи U20
1:0
Ретро Бразил (20)
Ретро Бразил (20)
Обзор
14.06.2025
Ретро Бразил (20)
Ретро Бразил (20)
1:1
Спорт Ресифи U20
Спорт Ресифи U20
Обзор
Игры Четвертьфинал
01.11.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Спорт Ресифи U20
Отменен
26.10.2025
Петролина ПЕ (20)
1:1
Наутико Капибарибе (20)
Завершен
25.10.2025
ФК Санта-Круз U20
1:0
Afogados U20
Завершен
25.10.2025
Пернамбукано (20)
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
25.10.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Ретро Бразил (20)
Отменен
28.09.2025
Salgueiro
1:1
Петролина ПЕ (20)
Завершен
28.09.2025
Наутико Капибарибе (20)
3:1
Guarany EC PE U20
Завершен
28.09.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Пернамбукано (20)
Отменен
27.09.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
27.09.2025
ФК Санта-Круз U20
4:1
Серрано ПЕ (20)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA