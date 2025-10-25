Превью матча Спорт Ресифи U20 — Ретро Бразил (20)

Команда Спорт Ресифи U20 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-11. Команда Ретро Бразил (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-3. Команда Спорт Ресифи U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ретро Бразил (20) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Спорт Ресифи U20, в том матче победу одержали хозяева.