26.10.2025

Смотреть онлайн Петролина ПЕ (20) - Наутико Капибарибе (20) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Pernambucano U20: Петролина ПЕ (20)Наутико Капибарибе (20), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Brazil Campeonato Pernambucano U20
Петролина ПЕ (20)
39'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Наутико Капибарибе (20)
80'
Смотреть онлайн
Петролина ПЕ (20) icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Nautico U20 icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
6'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
9'
Угловой
Петролина ПЕ (20) - Угловой
38'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
39'
Петролина ПЕ (20) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Петролина ПЕ (20) - Угловой
52'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
57'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
58'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
59'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
62'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
63'
Угловой
Петролина ПЕ (20) - Угловой
80'
Nautico U20 - 2-ой Гол
89'
Угловой
Петролина ПЕ (20) - Угловой
90+6'
Угловой
Nautico U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Петролина ПЕ (20) — Наутико Капибарибе (20)

Команда Петролина ПЕ (20) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-7. Команда Наутико Капибарибе (20), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Петролина ПЕ (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Наутико Капибарибе (20) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
74
86
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
3
2
Игры 3 тур
01.11.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Спорт Ресифи U20
Отменен
26.10.2025
Петролина ПЕ (20)
1:1
Наутико Капибарибе (20)
Завершен
25.10.2025
ФК Санта-Круз U20
1:0
Afogados U20
Завершен
25.10.2025
Пернамбукано (20)
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
25.10.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Ретро Бразил (20)
Отменен
28.09.2025
Salgueiro
1:1
Петролина ПЕ (20)
Завершен
28.09.2025
Наутико Капибарибе (20)
3:1
Guarany EC PE U20
Завершен
28.09.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Пернамбукано (20)
Отменен
27.09.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
27.09.2025
ФК Санта-Круз U20
4:1
Серрано ПЕ (20)
Завершен
