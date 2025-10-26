Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Pernambucano U20 : Петролина ПЕ (20) — Наутико Капибарибе (20) , 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Петролина ПЕ (20) — Наутико Капибарибе (20)

Команда Петролина ПЕ (20) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-7. Команда Наутико Капибарибе (20), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Петролина ПЕ (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Наутико Капибарибе (20) забивает 1, пропускает 1.