Превью матча ФК Санта-Круз U20 — Afogados U20

Команда ФК Санта-Круз U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Afogados U20, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда ФК Санта-Круз U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Afogados U20 забивает 0, пропускает 0.