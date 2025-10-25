Смотреть онлайн ФК Санта-Круз U20 - Afogados U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Pernambucano U20: ФК Санта-Круз U20 — Afogados U20, Четвертьфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Maria Lamas Farache.
Превью матча ФК Санта-Круз U20 — Afogados U20
Команда ФК Санта-Круз U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Afogados U20, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда ФК Санта-Круз U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Afogados U20 забивает 0, пропускает 0.