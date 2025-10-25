Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Санта-Круз U20 - Afogados U20 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Pernambucano U20: ФК Санта-Круз U20Afogados U20, Четвертьфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Maria Lamas Farache.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estádio Maria Lamas Farache
Brazil Campeonato Pernambucano U20
ФК Санта-Круз U20
72'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Afogados U20
Счет после первого тайма 0:0
Santa Cruz PE U20 icon
72'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Santa Cruz PE U20 - Угловой
21'
Угловой
Santa Cruz PE U20 - Угловой
22'
Угловой
Santa Cruz PE U20 - Угловой
33'
Угловой
Santa Cruz PE U20 - Угловой
33'
Угловой
Santa Cruz PE U20 - Угловой
39'
Угловой
Afogados U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Afogados U20 - Угловой
72'
Santa Cruz PE U20 - 1-ый Гол
80'
Угловой
Santa Cruz PE U20 - Угловой
84'
Угловой
Afogados U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча ФК Санта-Круз U20 — Afogados U20

Команда ФК Санта-Круз U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Afogados U20, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда ФК Санта-Круз U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Afogados U20 забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
60
57
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
9
Игры Четвертьфинал
01.11.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Спорт Ресифи U20
Отменен
26.10.2025
Петролина ПЕ (20)
1:1
Наутико Капибарибе (20)
Завершен
25.10.2025
ФК Санта-Круз U20
1:0
Afogados U20
Завершен
25.10.2025
Пернамбукано (20)
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
25.10.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Ретро Бразил (20)
Отменен
28.09.2025
Salgueiro
1:1
Петролина ПЕ (20)
Завершен
28.09.2025
Наутико Капибарибе (20)
3:1
Guarany EC PE U20
Завершен
28.09.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Пернамбукано (20)
Отменен
27.09.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
27.09.2025
ФК Санта-Круз U20
4:1
Серрано ПЕ (20)
Завершен
