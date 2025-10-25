Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Pernambucano U20 : Пернамбукано (20) — Америка ПЕ (20) , Четвертьфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Пернамбукано (20) — Америка ПЕ (20)

Команда Пернамбукано (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Америка ПЕ (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Пернамбукано (20) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Америка ПЕ (20) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Америка ПЕ (20), в том матче победу одержали хозяева.