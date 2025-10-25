Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Пернамбукано (20) - Америка ПЕ (20) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Pernambucano U20: Пернамбукано (20)Америка ПЕ (20), Четвертьфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, Четвертьфинал
Brazil Campeonato Pernambucano U20
Пернамбукано (20)
Отменен
- : -
25 октября 2025
Америка ПЕ (20)
Превью матча Пернамбукано (20) — Америка ПЕ (20)

Команда Пернамбукано (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Америка ПЕ (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Пернамбукано (20) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Америка ПЕ (20) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Америка ПЕ (20), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Пернамбукано (20)
Пернамбукано (20)
Америка ПЕ (20)
Пернамбукано (20)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.11.2025
Америка ПЕ (20)
Америка ПЕ (20)
2:1
Пернамбукано (20)
Пернамбукано (20)
Обзор
Игры Четвертьфинал
01.11.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Спорт Ресифи U20
Отменен
26.10.2025
Петролина ПЕ (20)
1:1
Наутико Капибарибе (20)
Завершен
25.10.2025
ФК Санта-Круз U20
1:0
Afogados U20
Завершен
25.10.2025
Пернамбукано (20)
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
25.10.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Ретро Бразил (20)
Отменен
28.09.2025
Salgueiro
1:1
Петролина ПЕ (20)
Завершен
28.09.2025
Наутико Капибарибе (20)
3:1
Guarany EC PE U20
Завершен
28.09.2025
Ретро Бразил (20)
-:-
Пернамбукано (20)
Отменен
27.09.2025
Спорт Ресифи U20
-:-
Америка ПЕ (20)
Отменен
27.09.2025
ФК Санта-Круз U20
4:1
Серрано ПЕ (20)
Завершен
Комментарии к матчу
