Смотреть онлайн Аль-Шамаль - Аль-Мархия 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Катар — Катар - Кубок Звёзд: Аль-Шамаль — Аль-Мархия, 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Shamal SC Stadium.
Превью матча Аль-Шамаль — Аль-Мархия
Команда Аль-Шамаль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-15. Команда Аль-Мархия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Аль-Шамаль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль-Мархия забивает 1, пропускает 0.