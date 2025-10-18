Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Шамаль - Аль-Мархия 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КатарКатар - Кубок Звёзд: Аль-ШамальАль-Мархия, 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Shamal SC Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: Al-Shamal SC Stadium
Катар - Кубок Звёзд
Аль-Шамаль
8'
24'
45'
74'
90+1'
Завершен
5 : 0
18 октября 2025
Аль-Мархия
Смотреть онлайн
Al Shamal SC icon
8'
Al Shamal SC icon
24'
Al Shamal SC icon
45'
Счет после первого тайма 3:0
Al Shamal SC icon
74'
Al Shamal SC icon
90+1'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
8'
Al Shamal SC - 1-ый Гол
14'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
16'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
24'
Al Shamal SC - 2-ой Гол
25'
Угловой
Al Markhiya - Угловой
29'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
40'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
45'
Al Shamal SC - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
52'
Угловой
Al Markhiya - Угловой
71'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
71'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
74'
Al Shamal SC - 4-ый Гол
81'
Угловой
Al Shamal SC - Угловой
84'
Угловой
Al Markhiya - Угловой
90'
Угловой
Al Markhiya - Угловой
90+1'
Al Shamal SC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Аль-Шамаль — Аль-Мархия

Команда Аль-Шамаль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-15. Команда Аль-Мархия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Аль-Шамаль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль-Мархия забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Шамаль Аль-Шамаль
58%
Аль-Мархия Аль-Мархия
42%
Атаки
62
48
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
9
1
Игры 5 тур
19.10.2025
Аль-Духаиль
0:4
Аль-Араби Доха
Завершен
19.10.2025
Аль-Ахли Доха
-:-
Катар
Отменен
19.10.2025
Аль-Садд
-:-
Умм-Салал
Отменен
18.10.2025
Аль-Шамаль
5:0
Аль-Мархия
Завершен
18.10.2025
Аль Месаимер
1:1
Лусаил
Завершен
17.10.2025
Аль-Гарафа
0:3
Аль-Сайлия
Завершен
