Смотреть онлайн Аль-Садд - Умм-Салал 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Катар — Катар - Кубок Звёзд: Аль-Садд — Умм-Салал, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени шейха Джассима бин Хамада.
Превью матча Аль-Садд — Умм-Салал
Команда Аль-Садд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-22. Команда Умм-Салал, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-21. Команда Аль-Садд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Умм-Салал забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Умм-Салал, в том матче победу одержали гостьи.