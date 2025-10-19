Превью матча Аль-Садд — Умм-Салал

Команда Аль-Садд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-22. Команда Умм-Салал, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-21. Команда Аль-Садд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Умм-Салал забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Умм-Салал, в том матче победу одержали гостьи.