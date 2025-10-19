Превью матча Аль-Ахли Доха — Катар

Команда Аль-Ахли Доха в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-18. Команда Катар, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-8. Команда Аль-Ахли Доха в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Катар забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды Катар, в том матче победу одержали хозяева.