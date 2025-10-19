Превью матча Аль-Духаиль — Аль-Араби Доха

Команда Аль-Духаиль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-16. Команда Аль-Араби Доха, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-20. Команда Аль-Духаиль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль-Араби Доха забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Аль-Араби Доха, в том матче победу одержали гостьи.