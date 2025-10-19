Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Аль-Духаиль - Аль-Араби Доха 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КатарКатар - Кубок Звёзд: Аль-ДухаильАль-Араби Доха, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Abdullah Bin Khalifa Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: Abdullah Bin Khalifa Stadium
Катар - Кубок Звёзд
Аль-Духаиль
Завершен
0 : 4
19 октября 2025
Аль-Араби Доха
Смотреть онлайн
Превью матча Аль-Духаиль — Аль-Араби Доха

Команда Аль-Духаиль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-16. Команда Аль-Араби Доха, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-20. Команда Аль-Духаиль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль-Араби Доха забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Аль-Араби Доха, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Аль-Духаиль
Аль-Духаиль
Аль-Араби Доха
Аль-Духаиль
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.09.2025
Аль-Араби Доха
Аль-Араби Доха
1:8
Аль-Духаиль
Аль-Духаиль
Обзор

Статистика матча

Атаки
47
64
Угловые
0
10
Игры 5 тур
19.10.2025
Аль-Духаиль
0:4
Аль-Араби Доха
Завершен
19.10.2025
Аль-Ахли Доха
-:-
Катар
Отменен
19.10.2025
Аль-Садд
-:-
Умм-Салал
Отменен
18.10.2025
Аль-Шамаль
5:0
Аль-Мархия
Завершен
18.10.2025
Аль Месаимер
1:1
Лусаил
Завершен
17.10.2025
Аль-Гарафа
0:3
Аль-Сайлия
Завершен
Комментарии к матчу
