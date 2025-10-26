Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Прудентополис - Oeste Brasil FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3: ПрудентополисOeste Brasil FC, Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Benedito Teixeira.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estadio Benedito Teixeira
Brazil Campeonato Paranaense 3
Прудентополис
Отменен
- : -
26 октября 2025
Oeste Brasil FC
Превью матча Прудентополис — Oeste Brasil FC

Команда Прудентополис в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Oeste Brasil FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Прудентополис в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Oeste Brasil FC забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Oeste Brasil FC, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Прудентополис
Прудентополис
Oeste Brasil FC
Прудентополис
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Oeste Brasil FC
Oeste Brasil FC
1:2
Прудентополис
Прудентополис
Обзор
Игры Четвертьфинал
26.10.2025
Прудентополис
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
26.10.2025
Араукария
-:-
КЕ Униньо
Отменен
26.10.2025
КА Камбе
1:0
City London FC
Отменен
26.10.2025
Samas PR
-:-
Вере
Отменен
19.10.2025
Oeste Brasil FC
1:2
Прудентополис
Завершен
19.10.2025
City London FC
3:1
КА Камбе
Завершен
21.09.2025
Вере
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
21.09.2025
City London PR
-:-
КА Камбе
Отменен
14.09.2025
Араукария
-:-
Прудентополис
Отменен
14.09.2025
Ирати
-:-
ГРЕКАЛ
Отменен
Комментарии к матчу
