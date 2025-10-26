Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3 : Прудентополис — Oeste Brasil FC , Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Benedito Teixeira .

Превью матча Прудентополис — Oeste Brasil FC

Команда Прудентополис в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Oeste Brasil FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Прудентополис в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Oeste Brasil FC забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Oeste Brasil FC, в том матче победу одержали гостьи.