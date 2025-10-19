19.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3: City London FC — КА Камбе, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Brazil Campeonato Paranaense 3
City London FC
4'
64'
90+2'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
КА Камбе
51'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
КА Камбе
51'
City London FC
64'
City London FC
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
4'
City London FC - 1-ый Гол
14'
КА Камбе - Угловой
22'
City London FC - Угловой
31'
City London FC - Угловой
43'
КА Камбе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
51'
КА Камбе - 2-ой Гол
64'
City London FC - 3-ий Гол
82'
КА Камбе - Угловой
90+2'
City London FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча City London FC — КА Камбе
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
104
79
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
8
3
