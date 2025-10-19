Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн City London FC - КА Камбе 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3: City London FCКА Камбе, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Brazil Campeonato Paranaense 3
City London FC
4'
64'
90+2'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
КА Камбе
51'
Смотреть онлайн
City London FC icon
4'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
КА Камбе icon
51'
City London FC icon
64'
City London FC icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
4'
City London FC - 1-ый Гол
14'
Угловой
КА Камбе - Угловой
22'
Угловой
City London FC - Угловой
31'
Угловой
City London FC - Угловой
43'
Угловой
КА Камбе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
51'
КА Камбе - 2-ой Гол
64'
City London FC - 3-ий Гол
82'
Угловой
КА Камбе - Угловой
90+2'
City London FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча City London FC — КА Камбе

Статистика матча

Владение мячом
City London FC City London FC
58%
КА Камбе КА Камбе
42%
Атаки
104
79
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
8
3
Игры 3 тур
26.10.2025
Прудентополис
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
26.10.2025
Араукария
-:-
КЕ Униньо
Отменен
26.10.2025
КА Камбе
1:0
City London FC
Отменен
26.10.2025
Samas PR
-:-
Вере
Отменен
19.10.2025
Oeste Brasil FC
1:2
Прудентополис
Завершен
19.10.2025
City London FC
3:1
КА Камбе
Завершен
21.09.2025
Вере
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
21.09.2025
City London PR
-:-
КА Камбе
Отменен
14.09.2025
Араукария
-:-
Прудентополис
Отменен
14.09.2025
Ирати
-:-
ГРЕКАЛ
Отменен
Комментарии к матчу
