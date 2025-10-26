Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн КА Камбе - City London FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3: КА КамбеCity London FC, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Brazil Campeonato Paranaense 3
КА Камбе
45+3'
Отменен
1 : 0
26 октября 2025
City London FC
КА Камбе icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
City London FC - Угловой
20'
Угловой
City London FC - Угловой
25'
Угловой
City London FC - Угловой
33'
Угловой
City London FC - Угловой
33'
Угловой
City London FC - Угловой
35'
Угловой
КА Камбе - Угловой
45+3'
КА Камбе - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0

Превью матча КА Камбе — City London FC

Команда КА Камбе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда City London FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда КА Камбе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. City London FC забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды City London FC, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

КА Камбе
КА Камбе
City London FC
КА Камбе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
City London FC
City London FC
3:1
КА Камбе
КА Камбе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КА Камбе КА Камбе
56%
City London FC City London FC
44%
Атаки
91
90
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
6
2
Игры 3 тур
26.10.2025
Прудентополис
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
26.10.2025
Араукария
-:-
КЕ Униньо
Отменен
26.10.2025
КА Камбе
1:0
City London FC
Отменен
26.10.2025
Samas PR
-:-
Вере
Отменен
19.10.2025
Oeste Brasil FC
1:2
Прудентополис
Завершен
19.10.2025
City London FC
3:1
КА Камбе
Завершен
21.09.2025
Вере
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
21.09.2025
City London PR
-:-
КА Камбе
Отменен
14.09.2025
Араукария
-:-
Прудентополис
Отменен
14.09.2025
Ирати
-:-
ГРЕКАЛ
Отменен
Комментарии к матчу
