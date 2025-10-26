Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3 : КА Камбе — City London FC , 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча КА Камбе — City London FC

Команда КА Камбе в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда City London FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда КА Камбе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. City London FC забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды City London FC, в том матче победу одержали хозяева.