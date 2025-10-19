Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Oeste Brasil FC - Прудентополис 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3: Oeste Brasil FCПрудентополис, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Brazil Campeonato Paranaense 3
Oeste Brasil FC
72'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Прудентополис
21'
36'
Прудентополис icon
21'
Прудентополис icon
36'
Счет после первого тайма 0:2
Oeste Brasil FC icon
72'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Прудентополис - Угловой
21'
Прудентополис - 1-ый Гол
36'
Прудентополис - 2-ой Гол
39'
Угловой
Oeste Brasil FC - Угловой
44'
Угловой
Oeste Brasil FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
48'
Угловой
Oeste Brasil FC - Угловой
66'
Угловой
Oeste Brasil FC - Угловой
72'
Oeste Brasil FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Oeste Brasil FC — Прудентополис

Команда Oeste Brasil FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

Статистика матча

Владение мячом
Oeste Brasil FC Oeste Brasil FC
42%
Прудентополис Прудентополис
58%
Атаки
71
77
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
5
6
Игры 3 тур
26.10.2025
Прудентополис
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
26.10.2025
Араукария
-:-
КЕ Униньо
Отменен
26.10.2025
КА Камбе
1:0
City London FC
Отменен
26.10.2025
Samas PR
-:-
Вере
Отменен
19.10.2025
Oeste Brasil FC
1:2
Прудентополис
Завершен
19.10.2025
City London FC
3:1
КА Камбе
Завершен
21.09.2025
Вере
-:-
Oeste Brasil FC
Отменен
21.09.2025
City London PR
-:-
КА Камбе
Отменен
14.09.2025
Араукария
-:-
Прудентополис
Отменен
14.09.2025
Ирати
-:-
ГРЕКАЛ
Отменен
Комментарии к матчу
