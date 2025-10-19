Смотреть онлайн Oeste Brasil FC - Прудентополис 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paranaense 3: Oeste Brasil FC — Прудентополис, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Oeste Brasil FC — Прудентополис
Команда Oeste Brasil FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.