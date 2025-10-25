Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Константине - Олимпик Акбоу 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлжирЧемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1: КонстантинеОлимпик Акбоу, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадионы Мохамед Амлауи.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадионы Мохамед Амлауи
Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1
Константине
11'
55'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Олимпик Акбоу
78'
Смотреть онлайн
Константине icon
11'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Константине icon
55'
Олимпик Акбоу icon
78'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
11'
Константине - 1-ый Гол
13'
Угловой
Олимпик Акбоу - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
55'
Константине - 2-ой Гол
78'
Олимпик Акбоу - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Константине - Угловой
90+5'
Угловой
Олимпик Акбоу - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Константине — Олимпик Акбоу

Команда Константине в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-15. Команда Олимпик Акбоу, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-5. Команда Константине в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Олимпик Акбоу забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Олимпик Акбоу, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Константине
Константине
Олимпик Акбоу
Константине
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
30.05.2025
Олимпик Акбоу
Олимпик Акбоу
0:0
Константине
Константине
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Константине Константине
51%
Олимпик Акбоу Олимпик Акбоу
49%
Атаки
78
106
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
4
1
Игры 9 тур
29.10.2025
Сетиф
1:3
Алжер
Завершен
29.10.2025
Шлеф
0:1
Белуйздад
Завершен
29.10.2025
Саоура
2:2
Кабели
Завершен
26.10.2025
Параду
1:0
ЕС Мостаганем
Завершен
25.10.2025
МБ Роусииет
0:0
ЕС Бен Акнун
Завершен
25.10.2025
Константине
2:1
Олимпик Акбоу
Завершен
Комментарии к матчу
