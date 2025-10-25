Превью матча Константине — Олимпик Акбоу

Команда Константине в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-15. Команда Олимпик Акбоу, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-5. Команда Константине в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Олимпик Акбоу забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Олимпик Акбоу, в том матче сыграли вничью.