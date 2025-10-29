Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Сетиф - Алжер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлжирЧемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1: СетифАлжер, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Охене Джан.

МСК, 9 тур, Стадион: Охене Джан
Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1
Сетиф
62'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
Алжер
19'
21'
82'
Смотреть онлайн
Алжер icon
19'
Алжер icon
21'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
Сетиф icon
62'
Алжер icon
82'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Алжер - Угловой
16'
Угловой
Сетиф - Угловой
19'
Алжер - 1-ый Гол
21'
Алжер - 2-ой Гол
44'
Угловой
Сетиф - Угловой
45+3'
Угловой
Сетиф - Угловой
45+3'
Угловой
Сетиф - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
55'
Угловой
Алжер - Угловой
62'
Сетиф - 3-ий Гол
79'
Угловой
Сетиф - Угловой
82'
Алжер - 4-ый Гол
90'
Угловой
Сетиф - Угловой
90+10'
Угловой
Алжер - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2

Превью матча Сетиф — Алжер

Команда Сетиф в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-13. Команда Алжер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Сетиф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Алжер забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июня 2025 на поле команды Алжер, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сетиф
Сетиф
Алжер
Сетиф
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.06.2025
Алжер
Алжер
1:0
Сетиф
Сетиф
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сетиф Сетиф
58%
Алжер Алжер
42%
Атаки
141
113
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
6
Игры 9 тур
29.10.2025
Сетиф
1:3
Алжер
Завершен
29.10.2025
Шлеф
0:1
Белуйздад
Завершен
29.10.2025
Саоура
2:2
Кабели
Завершен
26.10.2025
Параду
1:0
ЕС Мостаганем
Завершен
25.10.2025
МБ Роусииет
0:0
ЕС Бен Акнун
Завершен
25.10.2025
Константине
2:1
Олимпик Акбоу
Завершен
Комментарии к матчу
