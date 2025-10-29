Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1 : Сетиф — Алжер , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Охене Джан .

Превью матча Сетиф — Алжер

Команда Сетиф в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-13. Команда Алжер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Сетиф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Алжер забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июня 2025 на поле команды Алжер, в том матче победу одержали хозяева.