26.10.2025
Смотреть онлайн Параду - ЕС Мостаганем 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1: Параду — ЕС Мостаганем, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Hydra.
МСК, 9 тур, Стадион: Stade Hydra
Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1
Параду
75'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
7'
ЕС Мостаганем - Угловой
7'
ЕС Мостаганем - Угловой
12'
ЕС Мостаганем - Угловой
16'
ЕС Мостаганем - Угловой
20'
Параду - Угловой
21'
Параду - Угловой
31'
ЕС Мостаганем - Угловой
32'
ЕС Мостаганем - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Параду - Угловой
65'
ЕС Мостаганем - Угловой
75'
Параду - 1-ый Гол
90+3'
ЕС Мостаганем - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Параду — ЕС Мостаганем
История последних встреч
Параду
ЕС Мостаганем
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
Параду
1:3
ЕС Мостаганем
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
92
76
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу