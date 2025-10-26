Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Параду - ЕС Мостаганем 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлжирЧемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1: ПарадуЕС Мостаганем, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Hydra.

МСК, 9 тур, Стадион: Stade Hydra
Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1
Параду
75'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
ЕС Мостаганем
Смотреть онлайн
Параду icon
75'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
7'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
12'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
16'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
20'
Угловой
Параду - Угловой
21'
Угловой
Параду - Угловой
31'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
32'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Параду - Угловой
65'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
75'
Параду - 1-ый Гол
90+3'
Угловой
ЕС Мостаганем - Угловой
Превью матча Параду — ЕС Мостаганем

История последних встреч

Параду
Параду
ЕС Мостаганем
Параду
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
Параду
Параду
1:3
ЕС Мостаганем
ЕС Мостаганем
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Параду Параду
53%
ЕС Мостаганем ЕС Мостаганем
47%
Атаки
92
76
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
3
Игры 9 тур
29.10.2025
Сетиф
1:3
Алжер
Завершен
29.10.2025
Шлеф
0:1
Белуйздад
Завершен
29.10.2025
Саоура
2:2
Кабели
Завершен
26.10.2025
Параду
1:0
ЕС Мостаганем
Завершен
25.10.2025
МБ Роусииет
0:0
ЕС Бен Акнун
Завершен
25.10.2025
Константине
2:1
Олимпик Акбоу
Завершен
Комментарии к матчу
