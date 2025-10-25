Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн МБ Роусииет - ЕС Бен Акнун 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлжирЧемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1: МБ РоусииетЕС Бен Акнун, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1
МБ Роусииет
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
ЕС Бен Акнун
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ЕС Бен Акнун - Угловой
15'
Угловой
МБ Роусииет - Угловой
18'
Угловой
ЕС Бен Акнун - Угловой
21'
Угловой
ЕС Бен Акнун - Угловой
32'
Угловой
ЕС Бен Акнун - Угловой
38'
Угловой
МБ Роусииет - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
МБ Роусииет - Угловой
59'
Угловой
МБ Роусииет - Угловой
60'
Угловой
МБ Роусииет - Угловой
69'
Угловой
МБ Роусииет - Угловой
90+1'
Угловой
МБ Роусииет - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча МБ Роусииет — ЕС Бен Акнун

Команда МБ Роусииет в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-3. Команда ЕС Бен Акнун, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда МБ Роусииет в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ЕС Бен Акнун забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
МБ Роусииет МБ Роусииет
50%
ЕС Бен Акнун ЕС Бен Акнун
50%
Атаки
124
82
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
14
3
Удары в створ ворот
1
2
Игры 9 тур
29.10.2025
Сетиф
1:3
Алжер
Завершен
29.10.2025
Шлеф
0:1
Белуйздад
Завершен
29.10.2025
Саоура
2:2
Кабели
Завершен
26.10.2025
Параду
1:0
ЕС Мостаганем
Завершен
25.10.2025
МБ Роусииет
0:0
ЕС Бен Акнун
Завершен
25.10.2025
Константине
2:1
Олимпик Акбоу
Завершен
Комментарии к матчу
