Смотреть онлайн МБ Роусииет - ЕС Бен Акнун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1: МБ Роусииет — ЕС Бен Акнун, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча МБ Роусииет — ЕС Бен Акнун
Команда МБ Роусииет в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-3. Команда ЕС Бен Акнун, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда МБ Роусииет в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ЕС Бен Акнун забивает 1, пропускает 0.