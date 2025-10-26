Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso : Арсенал Роатан — Pumas FC , Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Арсенал Роатан — Pumas FC

Команда Арсенал Роатан в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Pumas FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Арсенал Роатан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Pumas FC забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Pumas FC, в том матче сыграли вничью.