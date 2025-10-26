Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Арсенал Роатан - Pumas FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Арсенал РоатанPumas FC, Четвертьфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, Четвертьфинал
Honduras Liga de Ascenso
Арсенал Роатан
59'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Pumas FC
24'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Pumas Las Vegas icon
24'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,5
Arsenal SAO icon
59'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,5
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Pumas Las Vegas - Угловой
19'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
23'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
24'
Pumas Las Vegas - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,5
52'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
59'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
59'
Arsenal SAO - 2-ой Гол
89'
Угловой
Pumas Las Vegas - Угловой
90+3'
Угловой
Pumas Las Vegas - Угловой
90+4'
Угловой
Pumas Las Vegas - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,5

Превью матча Арсенал Роатан — Pumas FC

Команда Арсенал Роатан в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Pumas FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Арсенал Роатан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Pumas FC забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Pumas FC, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Арсенал Роатан
Арсенал Роатан
Pumas FC
Арсенал Роатан
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.10.2025
Pumas FC
Pumas FC
0:0
Арсенал Роатан
Арсенал Роатан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Арсенал Роатан Арсенал Роатан
51%
Pumas FC Pumas FC
49%
Атаки
92
84
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
5
5
Игры Четвертьфинал
27.10.2025
Вида
1:0
CD Piratas
Завершен
27.10.2025
Депортес Савио
0:0
Эстрелья Роха де Араули
Завершен
26.10.2025
Арсенал Роатан
1:1
Pumas FC
Завершен
19.10.2025
Эстрелья Роха де Араули
-:-
Депортес Савио
Отменен
19.10.2025
Pumas FC
0:0
Арсенал Роатан
Завершен
25.08.2025
Олимпия Оссидентал
2:2
Депортес Савио
Завершен
24.08.2025
Социал Соль
0:1
Бока Хуниорс Токоа
Завершен
24.08.2025
CD San Juan Quimistan
-:-
Oro Verde FC
Отменен
24.08.2025
Marcala JR CF
0:1
CD Fas San Lorenzo
Завершен
24.08.2025
Leones HT6
3:2
Pumas FC
Завершен
24.08.2025
АФФИ Академия
1:0
Real Tegus
Завершен
24.08.2025
Real Santa Barbara
0:0
CD Subirana
Завершен
24.08.2025
Бразилиа Рио Линдо
4:1
Паррильяс Оне
Завершен
24.08.2025
Тела
-:-
Гондурас Прогресо
Отменен
24.08.2025
Roma FC
1:1
Juventus FC Roatan
Завершен
23.08.2025
Гимнастико
-:-
Мелука
Отменен
22.08.2025
КА Индепендьенте Сигуатепеке
-:-
CD Piratas
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Великобритания Великобритания
Литва Литва
27 Ноября
22:30
Yakutou Brothers Yakutou Brothers
Execration Execration
27 Ноября
23:00
OG OG
Tearlaments Tearlaments
27 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA