Смотреть онлайн Вида - CD Piratas 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Вида — CD Piratas, Четвертьфинал . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nilmo Edwards.
Превью матча Вида — CD Piratas
Команда Вида в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-3. Команда CD Piratas, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Вида в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. CD Piratas забивает 1, пропускает 1.