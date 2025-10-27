Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Вида - CD Piratas 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: ВидаCD Piratas, Четвертьфинал . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nilmo Edwards.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estadio Nilmo Edwards
Honduras Liga de Ascenso
Вида
77'
Завершен
1 : 0
27 октября 2025
CD Piratas
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Вида icon
77'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
CD Pirata - Угловой
25'
Угловой
CD Pirata - Угловой
37'
Угловой
CD Pirata - Угловой
39'
Угловой
CD Pirata - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Вида - Угловой
51'
Угловой
Вида - Угловой
52'
Угловой
Вида - Угловой
66'
Угловой
Вида - Угловой
68'
Угловой
CD Pirata - Угловой
77'
Вида - 1-ый Гол
81'
Угловой
CD Pirata - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Вида — CD Piratas

Команда Вида в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-3. Команда CD Piratas, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Вида в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. CD Piratas забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Вида Вида
54%
CD Piratas CD Piratas
46%
Атаки
48
28
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Игры Четвертьфинал
27.10.2025
Вида
1:0
CD Piratas
Завершен
27.10.2025
Депортес Савио
0:0
Эстрелья Роха де Араули
Завершен
26.10.2025
Арсенал Роатан
1:1
Pumas FC
Завершен
19.10.2025
Эстрелья Роха де Араули
-:-
Депортес Савио
Отменен
19.10.2025
Pumas FC
0:0
Арсенал Роатан
Завершен
25.08.2025
Олимпия Оссидентал
2:2
Депортес Савио
Завершен
24.08.2025
Социал Соль
0:1
Бока Хуниорс Токоа
Завершен
24.08.2025
CD San Juan Quimistan
-:-
Oro Verde FC
Отменен
24.08.2025
Marcala JR CF
0:1
CD Fas San Lorenzo
Завершен
24.08.2025
Leones HT6
3:2
Pumas FC
Завершен
24.08.2025
АФФИ Академия
1:0
Real Tegus
Завершен
24.08.2025
Real Santa Barbara
0:0
CD Subirana
Завершен
24.08.2025
Бразилиа Рио Линдо
4:1
Паррильяс Оне
Завершен
24.08.2025
Тела
-:-
Гондурас Прогресо
Отменен
24.08.2025
Roma FC
1:1
Juventus FC Roatan
Завершен
23.08.2025
Гимнастико
-:-
Мелука
Отменен
22.08.2025
КА Индепендьенте Сигуатепеке
-:-
CD Piratas
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Ноября
14:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA