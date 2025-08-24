24.08.2025
Смотреть онлайн Бразилиа Рио Линдо - Паррильяс Оне 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Бразилиа Рио Линдо — Паррильяс Оне, 3 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Honduras Liga de Ascenso
Завершен
4 : 1
24 августа 2025
Превью матча Бразилиа Рио Линдо — Паррильяс Оне
История последних встреч
Бразилиа Рио Линдо
Паррильяс Оне
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.02.2026
Бразилиа Рио Линдо
2:2
Паррильяс Оне
Комментарии к матчу