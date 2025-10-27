Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Депортес Савио - Эстрелья Роха де Араули 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Депортес СавиоЭстрелья Роха де Араули, 3 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Sergio Antonio Reyes.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Sergio Antonio Reyes
Honduras Liga de Ascenso
Депортес Савио
Завершен
0 : 0
27 октября 2025
Эстрелья Роха де Араули
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 5,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 5,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Депортес Савио - Угловой
9'
Угловой
Депортес Савио - Угловой
12'
Угловой
Эстрелья Роха де Араули - Угловой
15'
Угловой
Эстрелья Роха де Араули - Угловой
37'
Угловой
Эстрелья Роха де Араули - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,1
55'
Угловой
Эстрелья Роха де Араули - Угловой
57'
Угловой
Депортес Савио - Угловой
90+2'
Угловой
Депортес Савио - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 5,1

Превью матча Депортес Савио — Эстрелья Роха де Араули

Команда Депортес Савио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-3. Команда Эстрелья Роха де Араули, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Депортес Савио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Эстрелья Роха де Араули забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Савио Депортес Савио
65%
Эстрелья Роха де Араули Эстрелья Роха де Араули
35%
Атаки
97
68
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
12
10
Удары в створ ворот
4
2
Игры 3 тур
27.10.2025
Вида
1:0
CD Piratas
Завершен
27.10.2025
Депортес Савио
0:0
Эстрелья Роха де Араули
Завершен
26.10.2025
Арсенал Роатан
1:1
Pumas FC
Завершен
19.10.2025
Эстрелья Роха де Араули
-:-
Депортес Савио
Отменен
19.10.2025
Pumas FC
0:0
Арсенал Роатан
Завершен
25.08.2025
Олимпия Оссидентал
2:2
Депортес Савио
Завершен
24.08.2025
Социал Соль
0:1
Бока Хуниорс Токоа
Завершен
24.08.2025
CD San Juan Quimistan
-:-
Oro Verde FC
Отменен
24.08.2025
Marcala JR CF
0:1
CD Fas San Lorenzo
Завершен
24.08.2025
Leones HT6
3:2
Pumas FC
Завершен
24.08.2025
АФФИ Академия
1:0
Real Tegus
Завершен
24.08.2025
Real Santa Barbara
0:0
CD Subirana
Завершен
24.08.2025
Бразилиа Рио Линдо
4:1
Паррильяс Оне
Завершен
24.08.2025
Тела
-:-
Гондурас Прогресо
Отменен
24.08.2025
Roma FC
1:1
Juventus FC Roatan
Завершен
23.08.2025
Гимнастико
-:-
Мелука
Отменен
22.08.2025
КА Индепендьенте Сигуатепеке
-:-
CD Piratas
Отменен
Комментарии к матчу
