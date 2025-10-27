Превью матча Депортес Савио — Эстрелья Роха де Араули

Команда Депортес Савио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-3. Команда Эстрелья Роха де Араули, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Депортес Савио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Эстрелья Роха де Араули забивает 1, пропускает 0.