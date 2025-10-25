Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ФНЛ, 1-й дивизион. Россия : Торпедо Москва — Чайка , 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Химки .

Превью матча Торпедо Москва — Чайка

Команда Торпедо Москва в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-15. Команда Чайка, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-23. Команда Торпедо Москва в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чайка забивает 1, пропускает 2.