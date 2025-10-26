Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн СКА-Хабаровск - Факел 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияФНЛ, 1-й дивизион. Россия: СКА-ХабаровскФакел, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Ленина.

МСК, 16 тур, Стадион: Стадион имени Ленина
ФНЛ, 1-й дивизион. Россия
СКА-Хабаровск
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Факел
Превью матча СКА-Хабаровск — Факел

Команда СКА-Хабаровск в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-15. Команда Факел, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-5. Команда СКА-Хабаровск в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Факел забивает 1, пропускает 1.

Игры 16 тур
26.10.2025
Родина
0:0
Ротор
Завершен
26.10.2025
СКА-Хабаровск
1:0
Факел
Завершен
25.10.2025
Торпедо Москва
3:2
Чайка
Завершен
25.10.2025
Черноморец
0:0
Челябинск
Завершен
25.10.2025
Шинник
2:2
Спартак
Завершен
25.10.2025
Сокол
1:0
ФК Волга Ульяновск
Завершен
25.10.2025
Уфа
3:2
Нефтехимик
Завершен
24.10.2025
Арсенал Тула
1:2
Урал
Завершен
24.10.2025
Камаз
5:0
Енисей
Завершен
