Смотреть онлайн СКА-Хабаровск - Факел 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ФНЛ, 1-й дивизион. Россия: СКА-Хабаровск — Факел, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Ленина.