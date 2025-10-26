Смотреть онлайн СКА-Хабаровск - Факел 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ФНЛ, 1-й дивизион. Россия: СКА-Хабаровск — Факел, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион имени Ленина.
Превью матча СКА-Хабаровск — Факел
Команда СКА-Хабаровск в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-15. Команда Факел, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-5. Команда СКА-Хабаровск в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Факел забивает 1, пропускает 1.