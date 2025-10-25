Смотреть онлайн Шинник - Спартак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ФНЛ, 1-й дивизион. Россия: Шинник — Спартак, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Шинник.
Превью матча Шинник — Спартак
Команда Шинник в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-4. Команда Спартак, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-10. Команда Шинник в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Спартак забивает 2, пропускает 1.