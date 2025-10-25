Смотреть онлайн Черноморец - Челябинск 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ФНЛ, 1-й дивизион. Россия: Черноморец — Челябинск, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Центральный.
Превью матча Черноморец — Челябинск
Команда Черноморец в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Челябинск, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-13. Команда Черноморец в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Челябинск забивает 2, пропускает 1.