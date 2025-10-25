Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Черноморец - Челябинск 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияФНЛ, 1-й дивизион. Россия: ЧерноморецЧелябинск, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Центральный.

МСК, 16 тур, Стадион: Центральный
ФНЛ, 1-й дивизион. Россия
Черноморец
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Челябинск
Превью матча Черноморец — Челябинск

Команда Черноморец в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Челябинск, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-13. Команда Черноморец в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Челябинск забивает 2, пропускает 1.

Игры 16 тур
26.10.2025
Родина
0:0
Ротор
Завершен
26.10.2025
СКА-Хабаровск
1:0
Факел
Завершен
25.10.2025
Торпедо Москва
3:2
Чайка
Завершен
25.10.2025
Черноморец
0:0
Челябинск
Завершен
25.10.2025
Шинник
2:2
Спартак
Завершен
25.10.2025
Сокол
1:0
ФК Волга Ульяновск
Завершен
25.10.2025
Уфа
3:2
Нефтехимик
Завершен
24.10.2025
Арсенал Тула
1:2
Урал
Завершен
24.10.2025
Камаз
5:0
Енисей
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA