Смотреть онлайн Вида - Roma FC de Sonaguera 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Вида — Roma FC de Sonaguera, 1/16 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nilmo Edwards.