Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Вида - Roma FC de Sonaguera 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: ВидаRoma FC de Sonaguera, 1/16 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nilmo Edwards.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Estadio Nilmo Edwards
Honduras Liga de Ascenso
Вида
57'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
Roma FC de Sonaguera
17'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Roma FC de Sonaguera icon
17'
Счет после первого тайма 0:1
Вида icon
57'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Roma FC de Sonaguera - Угловой
7'
Угловой
Вида - Угловой
17'
Roma FC de Sonaguera - 1-ый Гол
25'
Угловой
Вида - Угловой
28'
Угловой
Вида - Угловой
32'
Угловой
Вида - Угловой
32'
Угловой
Вида - Угловой
38'
Угловой
Вида - Угловой
39'
Угловой
Вида - Угловой
45+1'
Угловой
Вида - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Угловой
Roma FC de Sonaguera - Угловой
57'
Вида - 2-ой Гол
60'
Угловой
Вида - Угловой
71'
Угловой
Вида - Угловой
79'
Угловой
Roma FC de Sonaguera - Угловой
84'
Угловой
Вида - Угловой
90+2'
Угловой
Вида - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Вида — Roma FC de Sonaguera

Команда Вида в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-2.

Статистика матча

Владение мячом
Вида Вида
59%
Roma FC de Sonaguera Roma FC de Sonaguera
41%
Атаки
36
29
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 1/16 финала
13.10.2025
CD Piratas
2:0
CD Cuervos
Завершен
13.10.2025
КА Индепендьенте Сигуатепеке
2:3
Эстрелья Роха де Араули
Завершен
13.10.2025
Депортес Савио
1:0
АФФИ Академия
Завершен
12.10.2025
Сосьедад
2:0
Тела
Завершен
12.10.2025
Вида
1:1
Roma FC de Sonaguera
Завершен
12.10.2025
Leones HT6
0:1
Pumas FC
Завершен
12.10.2025
Арсенал Роатан
3:1
Сан Хуан Уракан
Завершен
06.10.2025
Сан Хуан Уракан
0:3
Арсенал Роатан
Завершен
04.10.2025
Эстрелья Роха де Араули
1:0
КА Индепендьенте Сигуатепеке
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
10 Ноября
19:00
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
10 Ноября
20:00
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA