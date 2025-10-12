Смотреть онлайн Вида - Roma FC de Sonaguera 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Вида — Roma FC de Sonaguera, 1/16 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nilmo Edwards.
Превью матча Вида — Roma FC de Sonaguera
Команда Вида в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-2.