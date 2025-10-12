Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Арсенал Роатан - Сан Хуан Уракан 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Арсенал РоатанСан Хуан Уракан, 1/16 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 1/16 финала
Honduras Liga de Ascenso
Арсенал Роатан
28'
44'
85'
Завершен
3 : 1
12 октября 2025
Сан Хуан Уракан
37'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Arsenal SAO icon
28'
Сан Хуан Уракан icon
37'
Arsenal SAO icon
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Arsenal SAO icon
85'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
7'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
22'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
23'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
28'
Arsenal SAO - 1-ый Гол
31'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
32'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
37'
Сан Хуан Уракан - Незабитый пенальти
37'
Сан Хуан Уракан - 2-ой Гол
44'
Arsenal SAO - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
63'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
63'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
72'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
73'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
85'
Arsenal SAO - 4-ый Гол
88'
Угловой
Arsenal SAO - Угловой
90+1'
Угловой
Сан Хуан Уракан - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,2

Превью матча Арсенал Роатан — Сан Хуан Уракан

Команда Арсенал Роатан в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-4. Команда Сан Хуан Уракан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Арсенал Роатан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Сан Хуан Уракан забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 октября 2025 на поле команды Сан Хуан Уракан, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Арсенал Роатан
Арсенал Роатан
Сан Хуан Уракан
Арсенал Роатан
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.10.2025
Сан Хуан Уракан
Сан Хуан Уракан
0:3
Арсенал Роатан
Арсенал Роатан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Арсенал Роатан Арсенал Роатан
48%
Сан Хуан Уракан Сан Хуан Уракан
52%
Атаки
73
76
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
6
15
Удары в створ ворот
11
7
Игры 1/16 финала
13.10.2025
CD Piratas
2:0
CD Cuervos
Завершен
13.10.2025
КА Индепендьенте Сигуатепеке
2:3
Эстрелья Роха де Араули
Завершен
13.10.2025
Депортес Савио
1:0
АФФИ Академия
Завершен
12.10.2025
Сосьедад
2:0
Тела
Завершен
12.10.2025
Вида
1:1
Roma FC de Sonaguera
Завершен
12.10.2025
Leones HT6
0:1
Pumas FC
Завершен
12.10.2025
Арсенал Роатан
3:1
Сан Хуан Уракан
Завершен
06.10.2025
Сан Хуан Уракан
0:3
Арсенал Роатан
Завершен
04.10.2025
Эстрелья Роха де Араули
1:0
КА Индепендьенте Сигуатепеке
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA