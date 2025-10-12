Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso : Арсенал Роатан — Сан Хуан Уракан , 1/16 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Арсенал Роатан — Сан Хуан Уракан

Команда Арсенал Роатан в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-4. Команда Сан Хуан Уракан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Арсенал Роатан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Сан Хуан Уракан забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 октября 2025 на поле команды Сан Хуан Уракан, в том матче победу одержали гостьи.