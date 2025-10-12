Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Leones HT6 - Pumas FC 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Leones HT6Pumas FC, 5 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Honduras Liga de Ascenso
Leones HT6
Завершен
0 : 1
12 октября 2025
Pumas FC
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Pumas Las Vegas icon
87'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Leones HT6 - Угловой
22'
Угловой
Leones HT6 - Угловой
33'
Угловой
Leones HT6 - Угловой
45+2'
Угловой
Leones HT6 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Leones HT6 - Угловой
63'
Угловой
Leones HT6 - Угловой
87'
Pumas Las Vegas - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Leones HT6 — Pumas FC

Команда Leones HT6 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-11. Команда Pumas FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-5. Команда Leones HT6 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pumas FC забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Pumas FC, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Leones HT6
Leones HT6
Pumas FC
Leones HT6
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
21.09.2025
Pumas FC
Pumas FC
2:2
Leones HT6
Leones HT6
Обзор
24.08.2025
Leones HT6
Leones HT6
3:2
Pumas FC
Pumas FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Leones HT6 Leones HT6
58%
Pumas FC Pumas FC
42%
Атаки
74
63
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
3
Игры 5 тур
13.10.2025
CD Piratas
2:0
CD Cuervos
Завершен
13.10.2025
КА Индепендьенте Сигуатепеке
2:3
Эстрелья Роха де Араули
Завершен
13.10.2025
Депортес Савио
1:0
АФФИ Академия
Завершен
12.10.2025
Сосьедад
2:0
Тела
Завершен
12.10.2025
Вида
1:1
Roma FC de Sonaguera
Завершен
12.10.2025
Leones HT6
0:1
Pumas FC
Завершен
12.10.2025
Арсенал Роатан
3:1
Сан Хуан Уракан
Завершен
06.10.2025
Сан Хуан Уракан
0:3
Арсенал Роатан
Завершен
04.10.2025
Эстрелья Роха де Араули
1:0
КА Индепендьенте Сигуатепеке
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA