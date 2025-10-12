Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso : Leones HT6 — Pumas FC , 5 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Leones HT6 — Pumas FC

Команда Leones HT6 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-11. Команда Pumas FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-5. Команда Leones HT6 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pumas FC забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Pumas FC, в том матче сыграли вничью.