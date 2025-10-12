Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Сосьедад - Тела 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: СосьедадТела, 1/16 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Martinez Duron.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Estadio Francisco Martinez Duron
Honduras Liga de Ascenso
Сосьедад
Завершен
2 : 0
12 октября 2025
Тела
Превью матча Сосьедад — Тела

Команда Сосьедад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-5. Команда Тела, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Сосьедад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тела забивает 0, пропускает 0.

Игры 1/16 финала
13.10.2025
CD Piratas
2:0
CD Cuervos
Завершен
13.10.2025
КА Индепендьенте Сигуатепеке
2:3
Эстрелья Роха де Араули
Завершен
13.10.2025
Депортес Савио
1:0
АФФИ Академия
Завершен
12.10.2025
Сосьедад
2:0
Тела
Завершен
12.10.2025
Вида
1:1
Roma FC de Sonaguera
Завершен
12.10.2025
Leones HT6
0:1
Pumas FC
Завершен
12.10.2025
Арсенал Роатан
3:1
Сан Хуан Уракан
Завершен
06.10.2025
Сан Хуан Уракан
0:3
Арсенал Роатан
Завершен
04.10.2025
Эстрелья Роха де Араули
1:0
КА Индепендьенте Сигуатепеке
Завершен
Комментарии к матчу
