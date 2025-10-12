Смотреть онлайн Сосьедад - Тела 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Сосьедад — Тела, 1/16 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Martinez Duron.
Превью матча Сосьедад — Тела
Команда Сосьедад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-5. Команда Тела, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Сосьедад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тела забивает 0, пропускает 0.