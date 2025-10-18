Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Торке - Серро 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: ТоркеСерро, Раунд 6 . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сентенарио. Судить этот матч будет Hernan Heras.

МСК, Раунд 6, Стадион: Сентенарио
Уругвай - Клаусура
Торке
63'
Завершен
1 : 2
18 октября 2025
Серро
38'
45+1'
Смотреть онлайн
Серро icon
38'
Серро icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,4
Montevideo City Торке icon
63'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,4
Текстовая трансляция
38'
Серро - 1-ый Гол
45+1'
Серро - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 3,4
50'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
51'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
55'
Угловой
Серро - Угловой
57'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
63'
Montevideo City Торке - 3-ий Гол
84'
Угловой
Серро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,4

Превью матча Торке — Серро

Команда Торке в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-11. Команда Серро, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Торке в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Серро забивает 1, пропускает 1.

Торке Торке
11
Аргентина
Esteban Obregon
26
Уругвай
Facundo Silvera
17
Уругвай
Eduardo Gabriel Aguero Ruiz
8
Уругвай
Pablo Siles
21
Аргентина
Walter Nunez
15
Уругвай
Эзекель Бускетс
19
Аргентина
Diogo Agustin Guzman
5
Уругвай
Franco Pizzichillo
1
Уругвай
Франко Торгнаскиоли
24
Уругвай
Гари Кагелмахер
9
Уругвай
Jose Neris
Тренер
Уругвай
Marcelo Mendez
Серро Серро
8
Уругвай
Agustin Miranda
7
Аргентина
Alejo Macelli
6
Уругвай
Axel Frugone
25
Уругвай
Рензо Родригез
14
Уругвай
Emiliano Gaston Sosa Viera
10
Уругвай
Matias Ocampo
29
Уругвай
Santiago Paiva
32
Уругвай
Sebastian Caceres
43
Уругвай
Матиас Суарес
28
Nicolas Fuica
9
Уругвай
Enzo Larrosa
Тренер
Уругвай
Tabare Silva

Статистика матча

Владение мячом
Торке Торке
55%
Серро Серро
45%
Атаки
116
103
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти

Игры Раунд 6
21.10.2025
Плаза Колония
0:1
Ливерпуль
Завершен
20.10.2025
Расинг Монтевидео
0:0
Ювентуд
Завершен
20.10.2025
Пеньяроль
3:0
Мон. Уондерерз
Завершен
19.10.2025
Прогресо
2:3
Дефенсор
Завершен
19.10.2025
Насиональ
3:1
Мирамар Мисьонес
Завершен
18.10.2025
Торке
1:2
Серро
Завершен
18.10.2025
Бостон Ривер
0:0
Данубио
Завершен
