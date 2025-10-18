Смотреть онлайн Торке - Серро 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Торке — Серро, Раунд 6 . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сентенарио. Судить этот матч будет Hernan Heras.
Превью матча Торке — Серро
Команда Торке в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-11. Команда Серро, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Торке в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Серро забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).
За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти