Превью матча Пеньяроль — Мон. Уондерерз

Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 21-8. Команда Мон. Уондерерз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-14. Команда Пеньяроль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мон. Уондерерз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.