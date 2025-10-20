Смотреть онлайн Пеньяроль - Мон. Уондерерз 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Пеньяроль — Мон. Уондерерз, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.
Превью матча Пеньяроль — Мон. Уондерерз
Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 21-8. Команда Мон. Уондерерз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-14. Команда Пеньяроль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мон. Уондерерз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).
За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти