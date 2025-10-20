Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Пеньяроль - Мон. Уондерерз 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: ПеньярольМон. Уондерерз, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Campeon del Siglo
Уругвай - Клаусура
Пеньяроль
45'
47'
61'
Завершен
3 : 0
20 октября 2025
Мон. Уондерерз
Пеньяроль icon
45'
Счет после первого тайма 1:0
Пеньяроль icon
47'
Пеньяроль icon
61'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
9'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
10'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
20'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
24'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
45'
Пеньяроль - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Пеньяроль - 2-ой Гол
49'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
53'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
61'
Пеньяроль - 3-ий Гол
73'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
74'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Пеньяроль — Мон. Уондерерз

Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 21-8. Команда Мон. Уондерерз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-14. Команда Пеньяроль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мон. Уондерерз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.

Пеньяроль Пеньяроль
29
Аргентина
Эрик Ремеди
24
Уругвай
Jesus Trindade
19
Уругвай
Matias Arezo
50
Уругвай
Diego Garcia
28
Уругвай
Хайме Баэс
5
Уругвай
Ignacio Sosa Ospital
23
Уругвай
Javier Mendez
34
Уругвай
Nahuel Herrera
12
Чили
Брайан Кортес
11
Уругвай
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
15
Уругвай
Максимильяно Оливера
Тренер
Уругвай
Диего Агуирре
Мон. Уондерерз Мон. Уондерерз
8
Уругвай
Bruno Veglio
23
Уругвай
Emiliano Garcia
18
Аргентина
Франциско Церро
14
Уругвай
Mateo Acosta
6
Уругвай
Леандро Зазпе
28
Аргентина
Jonas Luna
25
Уругвай
Александер да Сильва
22
Парагвай
Kevin Parzajuk
17
Уругвай
Martin Suarez
13
Уругвай
German Fraquelli
5
Уругвай
Nicolas Queiroz
Тренер
Уругвай
Daniel Carreno

История последних встреч

Пеньяроль
Пеньяроль
Мон. Уондерерз
Пеньяроль
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.06.2025
Пеньяроль
Пеньяроль
2:0
Мон. Уондерерз
Мон. Уондерерз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пеньяроль Пеньяроль
62%
Мон. Уондерерз Мон. Уондерерз
38%
Атаки
142
109
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
8
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти

Игры 12 тур
21.10.2025
Плаза Колония
0:1
Ливерпуль
Завершен
20.10.2025
Расинг Монтевидео
0:0
Ювентуд
Завершен
20.10.2025
Пеньяроль
3:0
Мон. Уондерерз
Завершен
19.10.2025
Прогресо
2:3
Дефенсор
Завершен
19.10.2025
Насиональ
3:1
Мирамар Мисьонес
Завершен
18.10.2025
Торке
1:2
Серро
Завершен
18.10.2025
Бостон Ривер
0:0
Данубио
Завершен
Комментарии к матчу
