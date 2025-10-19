Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура : Насиональ — Мирамар Мисьонес , 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ . Судить этот матч будет Javier Burgos .

Превью матча Насиональ — Мирамар Мисьонес

Команда Насиональ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Мирамар Мисьонес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-14. Команда Насиональ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мирамар Мисьонес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Мирамар Мисьонес, в том матче победу одержали гостьи.