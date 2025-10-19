Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Насиональ - Мирамар Мисьонес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: НасиональМирамар Мисьонес, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Javier Burgos.

МСК, 12 тур, Стадион: Парк Централ
Уругвай - Клаусура
Насиональ
15'
33'
40'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Мирамар Мисьонес
84'
Смотреть онлайн
Насиональ icon
15'
Насиональ icon
33'
Насиональ icon
40'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,4
Мирамар Мисьонес icon
84'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
15'
Насиональ - 1-ый Гол
30'
Угловой
Насиональ - Угловой
31'
Угловой
Насиональ - Угловой
33'
Насиональ - 2-ой Гол
40'
Угловой
Насиональ - Угловой
40'
Насиональ - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 2,4
70'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
71'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
84'
Мирамар Мисьонес - 4-ый Гол
86'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
87'
Угловой
Насиональ - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,4

Превью матча Насиональ — Мирамар Мисьонес

Команда Насиональ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Мирамар Мисьонес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-14. Команда Насиональ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мирамар Мисьонес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Мирамар Мисьонес, в том матче победу одержали гостьи.

Насиональ Насиональ
4
Уругвай
Себастьян Коатес
16
Уругвай
Lucas Villalba
27
Уругвай
Diego Romero
6
Уругвай
Luciano Boggio
29
Колумбия
Julian Millan
13
Уругвай
Эмилиано Анчета
20
Уругвай
Gonzalo Carneiro
23
Уругвай
Lucas Rodriguez
1
Панама
Луис Мехиа
11
Венесуэла
Ромуло Отеро
9
Уругвай
Макси Гомес
Тренер
Уругвай
Pablo Peirano
Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
19
Уругвай
Oscar Andres Olivera Ibarra
8
Axel Pandiani
9
Sebastian Da Silva
16
Уругвай
Mauricio Gomez
4
Уругвай
Pablo Lopez
22
Уругвай
Oscar Jose Diaz Sanchez
25
Уругвай
Denis Olivera
24
Уругвай
Facundo Silvera
30
Колумбия
Juan Moreno
15
Уругвай
Federico Alonso
14
Уругвай
Гусман Перейра
Тренер
Уругвай
Bernardo Sebastian Giordano

История последних встреч

Насиональ
Насиональ
Мирамар Мисьонес
Насиональ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Мирамар Мисьонес
Мирамар Мисьонес
0:2
Насиональ
Насиональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насиональ Насиональ
58%
Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
42%
Атаки
95
84
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Javier Burgos (Уругвай).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 87 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 29% (5 из 17 матчей) Javier Burgos назначал пенальти

Игры 12 тур
21.10.2025
Плаза Колония
0:1
Ливерпуль
Завершен
20.10.2025
Расинг Монтевидео
0:0
Ювентуд
Завершен
20.10.2025
Пеньяроль
3:0
Мон. Уондерерз
Завершен
19.10.2025
Прогресо
2:3
Дефенсор
Завершен
19.10.2025
Насиональ
3:1
Мирамар Мисьонес
Завершен
18.10.2025
Торке
1:2
Серро
Завершен
18.10.2025
Бостон Ривер
0:0
Данубио
Завершен
Комментарии к матчу
