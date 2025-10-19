Смотреть онлайн Насиональ - Мирамар Мисьонес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Насиональ — Мирамар Мисьонес, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Централ. Судить этот матч будет Javier Burgos.
Превью матча Насиональ — Мирамар Мисьонес
Команда Насиональ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Мирамар Мисьонес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-14. Команда Насиональ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мирамар Мисьонес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Мирамар Мисьонес, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Javier Burgos (Уругвай).
За последние 17 матчей судья показал 87 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 29% (5 из 17 матчей) Javier Burgos назначал пенальти