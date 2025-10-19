Смотреть онлайн Прогресо - Дефенсор 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Прогресо — Дефенсор, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Abraham Paladino. Судить этот матч будет Javier Feres.
Превью матча Прогресо — Дефенсор
Команда Прогресо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Дефенсор, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Прогресо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дефенсор забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Javier Feres ().
За последние 13 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 15% (2 из 13 матчей) Javier Feres назначал пенальти