Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Прогресо - Дефенсор 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: ПрогресоДефенсор, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Abraham Paladino. Судить этот матч будет Javier Feres.

МСК, 12 тур, Стадион: Parque Abraham Paladino
Уругвай - Клаусура
Прогресо
32'
86'
Завершен
2 : 3
19 октября 2025
Дефенсор
17'
62'
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Дефенсор icon
17'
Прогресо icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
Дефенсор icon
62'
Прогресо icon
86'
Дефенсор icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Дефенсор - Угловой
10'
Угловой
Дефенсор - Угловой
17'
Дефенсор - 1-ый Гол
32'
Прогресо - 2-ой Гол
35'
Угловой
Прогресо - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
Прогресо - Угловой
59'
Угловой
Дефенсор - Угловой
62'
Дефенсор - 3-ий Гол
83'
Угловой
Прогресо - Угловой
86'
Прогресо - 4-ый Гол
90+3'
Дефенсор - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,2

Превью матча Прогресо — Дефенсор

Команда Прогресо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда Дефенсор, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Прогресо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дефенсор забивает 1, пропускает 1.

Прогресо Прогресо
1
Уругвай
Николас Гентилио
29
Nicolas Fernandez
10
Уругвай
Ignacio Lemmo
7
Уругвай
Alejandro García
18
Аргентина
Gonzalo Jorge Alberto Silva
23
Уругвай
Nicolas Olivera
40
Уругвай
Ayrton Cougo
19
Уругвай
Franco Lopez
4
Уругвай
Marcos Paolini
9
Уругвай
Gary Silva
16
Уругвай
Gianfranco Trasante Medina
Тренер
Уругвай
Leonel Rocco
Дефенсор Дефенсор
13
Уругвай
Nahuel Furtado
7
Уругвай
Брайан Лосано
14
Уругвай
Patricio Pacifico
12
Уругвай
Kevin Dawson
3
Уругвай
Гиллермо де лос Сантос
18
Уругвай
Nahuel Sena
6
Уругвай
Mauricio Amaro
11
Уругвай
Adrian Agazzi
15
Уругвай
Juan Viacava
19
Уругвай
Diego Abreu
9
Уругвай
Alexander Machado
Тренер
Уругвай
Игнасио Итурралде

Статистика матча

Владение мячом
Прогресо Прогресо
54%
Дефенсор Дефенсор
46%
Атаки
100
115
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
7
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Javier Feres ().

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 15% (2 из 13 матчей) Javier Feres назначал пенальти

Игры 12 тур
21.10.2025
Плаза Колония
0:1
Ливерпуль
Завершен
20.10.2025
Расинг Монтевидео
0:0
Ювентуд
Завершен
20.10.2025
Пеньяроль
3:0
Мон. Уондерерз
Завершен
19.10.2025
Прогресо
2:3
Дефенсор
Завершен
19.10.2025
Насиональ
3:1
Мирамар Мисьонес
Завершен
18.10.2025
Торке
1:2
Серро
Завершен
18.10.2025
Бостон Ривер
0:0
Данубио
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
20:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
17 Ноября
19:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Црвена Звезда Црвена Звезда
17 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA