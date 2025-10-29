Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Эсбьерг - Рандерс ФК 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияКубок Дании по футболу: ЭсбьергРандерс ФК, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Blue Water Arena.

МСК, 10 тур, Стадион: Blue Water Arena
Кубок Дании по футболу
Эсбьерг
Отменен
- : -
29 октября 2025
Рандерс ФК
Превью матча Эсбьерг — Рандерс ФК

Команда Эсбьерг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда Рандерс ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-11. Команда Эсбьерг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рандерс ФК забивает 1, пропускает 1.

Игры 10 тур
30.10.2025
Нордшелланд
2:2
Брондбю
Завершен
30.10.2025
Митьюлланд
4:0
Силькеборг ИФ
Завершен
29.10.2025
Орхус
2:1
Сённерйюс
Завершен
29.10.2025
Эсбьерг
-:-
Рандерс ФК
Отменен
29.10.2025
Фредерика
4:6
Виборг
Завершен
29.10.2025
Лисенг
0:4
Вайле
Завершен
29.10.2025
Хобро
1:4
ФК Копенгаген
Завершен
22.10.2025
ФК Броншое
0:3
Оденсе
Завершен
