Смотреть онлайн Эсбьерг - Рандерс ФК 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Кубок Дании по футболу: Эсбьерг — Рандерс ФК, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Blue Water Arena.
Превью матча Эсбьерг — Рандерс ФК
Команда Эсбьерг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда Рандерс ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-11. Команда Эсбьерг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рандерс ФК забивает 1, пропускает 1.