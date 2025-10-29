Смотреть онлайн Хобро - ФК Копенгаген 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Кубок Дании по футболу: Хобро — ФК Копенгаген, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе ДС Арена.
Превью матча Хобро — ФК Копенгаген
Команда Хобро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-15. Команда ФК Копенгаген, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Хобро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Копенгаген забивает 2, пропускает 1.