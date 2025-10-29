Смотреть онлайн Хобро - ФК Копенгаген 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Кубок Дании по футболу: Хобро — ФК Копенгаген, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе ДС Арена.