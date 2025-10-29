Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Хобро - ФК Копенгаген 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияКубок Дании по футболу: ХоброФК Копенгаген, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе ДС Арена.

МСК, 10 тур, Стадион: ДС Арена
Кубок Дании по футболу
Хобро
Andreasen 89'
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
ФК Копенгаген
Юссуфа Мукоко 13'
Юссуфа Мукоко 48'
Юссуфа Мукоко 59'
Viktor Dadason 90+2'
Смотреть онлайн
Юссуфа Мукоко icon
13'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
Юссуфа Мукоко icon
48'
Юссуфа Мукоко icon
59'
Andreasen - Хобро icon
89'
Viktor Dadason icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
9'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
13'
Юссуфа Мукоко - 1-ый Гол
17'
Угловой
Хобро - Угловой
18'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
20'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
40'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
48'
Юссуфа Мукоко - 2-ой Гол
55'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
59'
Юссуфа Мукоко - 3-ий Гол
67'
Угловой
Хобро - Угловой
69'
Угловой
Хобро - Угловой
89'
Andreasen - 4-ый Гол
90+2'
Viktor Dadason - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0

Превью матча Хобро — ФК Копенгаген

Команда Хобро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-15. Команда ФК Копенгаген, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Хобро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Копенгаген забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хобро Хобро
40%
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
60%
Атаки
101,101,0
112,112,0
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
3,3,0
13,13,0
Удары в створ ворот
3,3,0
7,7,0
Игры 10 тур
30.10.2025
Нордшелланд
2:2
Брондбю
Завершен
30.10.2025
Митьюлланд
4:0
Силькеборг ИФ
Завершен
29.10.2025
Орхус
2:1
Сённерйюс
Завершен
29.10.2025
Эсбьерг
-:-
Рандерс ФК
Отменен
29.10.2025
Фредерика
4:6
Виборг
Завершен
29.10.2025
Лисенг
0:4
Вайле
Завершен
29.10.2025
Хобро
1:4
ФК Копенгаген
Завершен
22.10.2025
ФК Броншое
0:3
Оденсе
Завершен
