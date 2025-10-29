Смотреть онлайн Лисенг - Вайле 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Кубок Дании по футболу: Лисенг — Вайле, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lyseng Stadium.
Превью матча Лисенг — Вайле
Команда Лисенг в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-18. Команда Вайле, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-14. Команда Лисенг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вайле забивает 1, пропускает 1.