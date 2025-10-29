Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Лисенг - Вайле 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияКубок Дании по футболу: ЛисенгВайле, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lyseng Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Lyseng Stadium
Кубок Дании по футболу
Лисенг
Завершен
0 : 4
29 октября 2025
Вайле
5'
13'
50'
85'
Вайле icon
5'
Вайле icon
13'
Счет после первого тайма 0:2
Вайле icon
50'
Вайле icon
85'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
5'
Вайле - 1-ый Гол
9'
Угловой
Вайле - Угловой
13'
Вайле - 2-ой Гол
24'
Угловой
Вайле - Угловой
26'
Угловой
Лисенг - Угловой
44'
Угловой
Вайле - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Вайле - Угловой
50'
Вайле - 3-ий Гол
73'
Угловой
Лисенг - Угловой
75'
Угловой
Лисенг - Угловой
85'
Вайле - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Лисенг — Вайле

Команда Лисенг в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-18. Команда Вайле, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-14. Команда Лисенг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вайле забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Лисенг Лисенг
37%
Вайле Вайле
63%
Атаки
62,62,0
100,100,0
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
11,11,0
10,10,0
Удары в створ ворот
3,3,0
9,9,0
Игры 10 тур
30.10.2025
Нордшелланд
2:2
Брондбю
Завершен
30.10.2025
Митьюлланд
4:0
Силькеборг ИФ
Завершен
29.10.2025
Орхус
2:1
Сённерйюс
Завершен
29.10.2025
Эсбьерг
-:-
Рандерс ФК
Отменен
29.10.2025
Фредерика
4:6
Виборг
Завершен
29.10.2025
Лисенг
0:4
Вайле
Завершен
29.10.2025
Хобро
1:4
ФК Копенгаген
Завершен
22.10.2025
ФК Броншое
0:3
Оденсе
Завершен
Комментарии к матчу
