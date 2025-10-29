Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Кубок Дании по футболу : Орхус — Сённерйюс , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Vejlby Stadion .

Превью матча Орхус — Сённерйюс

Команда Орхус в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-8. Команда Сённерйюс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Орхус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сённерйюс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Орхус, в том матче победу одержали гостьи.