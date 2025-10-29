Фрибет 15000₽
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияКубок Дании по футболу: ОрхусСённерйюс, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Vejlby Stadion.

МСК, 10 тур, Стадион: Vejlby Stadion
Кубок Дании по футболу
Орхус
Kristian Fredrik Malt Arnstad 2'
Патрик Мортенсен 87'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Сённерйюс
Jonas Jensen-Abbew 57'
Kristian Fredrik Malt Arnstad icon
2'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Jensen - Сённерйюс icon
57'
Патрик Мортенсен icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Kristian Fredrik Malt Arnstad - 1-ый Гол
4'
Угловой
Орхус - Угловой
6'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
7'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
23'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
25'
Угловой
Орхус - Угловой
35'
Угловой
Орхус - Угловой
35'
Угловой
Орхус - Угловой
45+1'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
52'
Угловой
Орхус - Угловой
57'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
57'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
57'
Jensen - 2-ой Гол
80'
Угловой
Орхус - Угловой
86'
Угловой
Орхус - Угловой
87'
Угловой
Орхус - Угловой
87'
Патрик Мортенсен - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,1

Превью матча Орхус — Сённерйюс

Команда Орхус в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-8. Команда Сённерйюс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Орхус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сённерйюс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Орхус, в том матче победу одержали гостьи.

Орхус Орхус
1
Дания
Йеспер Хансен
2
Швеция
Феликс Беймо
3
Дания
Хенрик Далсгаард
19
Швеция
Eric Kahl
29
Дания
Rasmus Cartstensen
17
Швеция
Kevin Yakob
6
Дания
Николай Поулсен
11
ЮАР
Gift Links
31
Дания
Tobias Bech
9
Дания
Патрик Мортенсен
10
Норвегия
Kristian Fredrik Malt Arnstad
Сённерйюс Сённерйюс
16
Дания
Marcus Bundgaard Sorensen
3
Дания
Simon Waever
5
Дания
Risgaard Jensen
4
Исландия
Даниэль Лео Гретарссон
12
Нидерланды
Максим Саулас
22
Дания
Андреас Оггесен
26
Дания
Tobias Sommer
25
Дания
Mads Agger
10
Исландия
Kristall Mani Ingason
11
Дания
Alexander Lyng
14
США
Matthew Hoppe

История последних встреч

Орхус
Орхус
Сённерйюс
Орхус
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
09.11.2025
Орхус
Орхус
2:3
Сённерйюс
Сённерйюс
Обзор
20.07.2025
Сённерйюс
Сённерйюс
1:1
Орхус
Орхус
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Орхус Орхус
60%
Сённерйюс Сённерйюс
40%
Атаки
78,78,0
57,57,0
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
10,10,0
9,9,0
Удары в створ ворот
6,6,0
3,3,0
