Смотреть онлайн Саутгемптон U21 - Real Madrid U21 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier League International Cup: Саутгемптон U21 — Real Madrid U21, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сент-Мэри.
Превью матча Саутгемптон U21 — Real Madrid U21
Команда Саутгемптон U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-20. Команда Real Madrid U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Саутгемптон U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Real Madrid U21 забивает 0, пропускает 0.