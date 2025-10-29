Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Саутгемптон U21 - Real Madrid U21 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier League International Cup: Саутгемптон U21Real Madrid U21, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сент-Мэри.

МСК, 1 тур, Стадион: Сент-Мэри
Premier League International Cup
Саутгемптон U21
90+4'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Real Madrid U21
76'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Real Madrid U21 icon
76'
Саутгемптон U21 icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Саутгемптон U21 - Угловой
13'
Угловой
Саутгемптон U21 - Угловой
35'
Угловой
Саутгемптон U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Real Madrid U21 - Угловой
60'
Угловой
Real Madrid U21 - Угловой
75'
Угловой
Real Madrid U21 - Угловой
76'
Real Madrid U21 - 1-ый Гол
89'
Угловой
Саутгемптон U21 - Угловой
90+4'
Угловой
Саутгемптон U21 - Угловой
90+4'
Саутгемптон U21 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Саутгемптон U21 — Real Madrid U21

Команда Саутгемптон U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-20. Команда Real Madrid U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Саутгемптон U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Real Madrid U21 забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Саутгемптон U21 Саутгемптон U21
35%
Real Madrid U21 Real Madrid U21
65%
Атаки
44
87
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
2
14
Удары в створ ворот
4
6
Игры 1 тур
29.10.2025
Саутгемптон U21
1:1
Real Madrid U21
Завершен
29.10.2025
Вест Бромвич U21
2:3
Borussia M'gladbach U21
Завершен
29.10.2025
Сандерленд
2:2
Андерлехт
Завершен
28.10.2025
Вулверхэмптон U21
2:0
ПСВ (21)
Завершен
15.10.2025
Лидс U21
2:0
Athletic Bilbao U21
Завершен
08.10.2025
Вест Бромвич U21
4:2
Juventus U21
Завершен
29.09.2025
Вулверхэмптон U21
1:1
RB Leipzig U21
Завершен
13.09.2025
Ноттингем Форест (21)
0:1
Динамо Загреб (21)
Завершен
10.09.2025
Вулверхэмптон U21
0:1
Real Madrid U21
Завершен
10.09.2025
Лестер
1:2
Juventus U21
Завершен
Комментарии к матчу
